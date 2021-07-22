2021/07/22 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الهلال الأحمر التونسي لرويترز، الأربعاء، إن 17 مهاجرا بنغاليا على الأقل غرقوا بعد تحطم سفينة قبالة سواحل تونس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الأحمر التونسي يعلن غرق 17 مهاجرا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الأحمر التونسي يعلن غرق 17 مهاجرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).