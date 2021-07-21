فيديو: مشاهد متفرقة من احتجاجات إيران الليلية في الأهواز وأصفهان ومناطق أخرى

2021/07/22 | 01:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لليوم السابع على التوالي، تواصلت التظاهرات في محافظة خوزستان جنوب إيران، احتجاجاً على نقص المياه، لتظهر مشاهد بثتها وسائل إعلام معارضة، وصول الاحتجاجات إلى محافظة أصفهان وسط البلاد، في وقت دعا فيه مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي المسؤولين في البلاد إلى حل مشاكل المواطنين.

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وأظهرت مقاطع فيديو خروج مسيرات شعبية حاشدة في مدينة مسجد سليمان والأهواز والمحمرة والفلاحية والشوش والخفاجية.

وفي مدينة الأهواز عاصمة خوزستان أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرها نشطاء، مساء الأربعاء.

والتحقت محافظة أصفهان وسط إيران، مساء الأربعاء، بركب الاحتجاجات المتواصلة في محافظة خوزستان.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون خروج سكان مدينة "يزدان شهر" بمحافظة أصفهان بمسيرة احتجاج شعبية حاشدة ردد خلالها المحتجون شعارات تضامنية وتأييداً للاحتجاجات في خوزستان.

وهتف المحتجون في أصفهان: "خوزستان نحميك وندعمك"، فيما هتف آخرون: "سأقتل من قتل أخي"، في إشارة إلى قمع القوات الأمنية للمحتجين في مدن خوزستان.

ووفقاً لوسائل إعلام معارضة، فقد أسفرت احتجاجات محافظة خوزستان منذ الخميس الماضي عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح فيما جرى اعتقال قرابة 22 شخصاً بحسب منظمات حقوقية استطاعت توثيق بعض أسماء المعتقلين، فيما قالت وسائل إعلام روسية إن شرطياً على الاقل قُتِل في الاحداث برصاص مجهولين.

وذكرت “منظمة حقوق الإنسان في الأحواز” في وقت سابق إن هناك أربعة من المحتجين اختفى مصيرهم بعد اعتقالهم الليلة الماضية في الاحتجاجات.

ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولين في بلاده، إلى متابعة مشاكل محافظة خوزستان، التي تشهد مظاهرات احتجاجية على أزمة المياه التي يعانيها السكان.

وقال خامنئي في منشور عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" ما نصّه: "على المسؤولين أن يتابعوا مشاكل خوزستان؛ لأن من يهتم بالمواطنين لا يستطيع أن ينظر إلى مشاكل خوزستان الصعبة بلا إحساس بمعاناتهم، الاهتمام بالمواطنين، بين المسؤوليات الدائمة والمستعجلة للحكومات".

عاجل : انتقلت الاحتجاجات الشعبية من الأحواز إلى اصفهان في قلب إيران .



احلو اللعب الآن #الاحواز_تنتفض pic.twitter.com/Ik7DcR4plS

— M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) July 21, 2021

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