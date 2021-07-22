بؤرة الأحلام ،،،،،، - منصور الريكان

2021/07/22 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1مهلاً فقد راودني الحزن على ما فاتنيْ واضمحل العابر التعبان في زمن الغواية للعبورْوالأمنيات تتابعت بين التمرد والأسىلا شيء نملكه سوى إنّا اقتفينا بؤرة الأحلام في زمن اليباسْالذكريات تتابعت تحوي التمرد والأفولْوطني تناهبه النزيف وكل ما قد يدعونه من البداوة في العقولْلا تبتئس فالجرح مولاتي تناسته الغرابة في الذهولْوطن على مد البصرْ ،،،،،ما زال يغوي قاتلهْمن شر ......





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