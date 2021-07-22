إسرائيل ملاذ آمن لجرائم التكنولوجيا - نهاد ابو غوش

2021/07/22 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تلقي فضيحة تقنيات التجسس التي تنتجها شركة التقنية الاسرائيلية ان.



اس.



او NSO وهي المنتجة لبرنامج التجسس المعروف بيجاسوس، مزيدا من الاضواء على الدور الوظيفي القذر الذي تلعبه دولة اسرائيل ومؤسساتها العامة والخاصة وشركاتها، ودوائرها الأمنية في خدمة المصالح الاستعمارية الكونية للشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات والتي غالبا ما تنبثق عن شركات اميركية كبرى.برنامج التجسس على الأفراد وخصوصياتهم ليس أم ......





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