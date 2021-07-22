2021/07/22 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان في سماء حمص".

وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء ريف حمص الغربي واسقطت عددا منها"، مبينة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الغربي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان في سماء حمص) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوان في سماء حمص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).