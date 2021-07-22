تفجير مدينة الصدر والتغييرات الأمنية

2021/07/22 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة مرحلة ما بعد تفجير مدينة الصدر، فقد تواجه الحكومة العراقية تحديات أمنية مع اقتراب الانتخابات، وإصدار الكاظمي أوامر بتغييرات أمنية وإقالة مسؤولين.هل تحل إقالات المسؤولين أزمة الخروقات الأمنية في العراق؟ التفاصيل في هذه الحلقة.

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