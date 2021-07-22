وزير الخارجية: العراق وأمريكا قد يعودان إلى إتفاق 2008 وجولة الحوار ستكون الأخيرة

2021/07/22 | 02:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قال وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، ان العراق وأمريكا قد يعودان إلى اتفاق العام 2008، مشيرا الى ان جولة الحوار ستكون الأخيرة.وأوضح وزير الخارجية، ان “لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية”، لافتا الى ان “جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة …

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