الصحة العالمية: متحور “دلتا” السلالة الأكثر هيمنة من كورونا

2021/07/22 | 02:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بأن متحور دلتا إلى سيتحول السلالة الاكثر هيمنة من كورونا.وقالت المنظمة في تصريح لها، انه من المتوقع أن يحل متحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة”.وباتت دلتا سبباً لأكثر من 75 بالمئة …

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