صحة السليمانية تعلن تفشي سلالة “دلتا” بشكل سريع

2021/07/22 | 02:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا بشكل سريع.وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فيروس كورونا من نوع دلتا في السليمانية يتفشى بشكل سريع”، لافتا الى انه “في الـ24 ساعة الماضية، توفي 8 مصابين بكورونا”.وكانت محافظة السليمانية …

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