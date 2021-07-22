استئصال أنوف مرضى وعيونهم.. الفطر الأسود يغزو أجساد المصابين بكورونا في الهند

2021/07/22 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نيودلهي، الأربعاء، أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود"، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50 في المئة ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.

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