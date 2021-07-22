دراسة تحذر من تحول لبنان إلى فنزويلا جديدة

2021/07/22 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت أن نفقات الأسرة اللبنانية المخصصة من أجل الطعام فقط باتت قيمتها تعادل خمسة أضعاف الحد الادنى للأجور، ما يعكس التدهور الكبير في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني الذي قالت الجامعة إنه سيكون من الممكن قريبا جدا مقارنته بفنزويلا.

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