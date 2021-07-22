يوتيوب يحذف مقاطع فيديو من قناة رئيس البرازيل.. ويفسر السبب

2021/07/22 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع يوتيوب، الأربعاء، إنه أزال مقاطع فيديو من قناة الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لنشرها معلومات خاطئة عن تفشي فيروس كورونا، ليصبح أحدث عملاق تقني يسحب تصريحاته بشأن الوباء.

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