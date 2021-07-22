القضاء الروسي يمدد الإقامة الجبرية للناطقة باسم نافالني

2021/07/22 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت محكمة في موسكو، الأربعاء، لستة أشهر الإقامة الجبرية المفروضة على الناطقة باسم المعارض أليكسي نافالني، كيرا يارميش، كما أعلن قيادي في الحركة المعارضة.

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