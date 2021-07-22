إيراني الأصل.. حقيقة صورة

2021/07/22 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة تفجيرٍ دامٍ استهدف حياً شعبيّاً في ضواحي العاصمة العراقيّة، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة طفلٍ ادّعى ناشروها أنّها لأحد ضحايا الهجوم الذي قتل فيه 36 شخصاً على الأقلّ.إلا أنّ الادعاء غير صحيح، فالصورة منشورة منذ سنوات على أنّها تظهر طفلاً إيرانياً يعرض الأزياء، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

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