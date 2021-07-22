لبنان.. من خراب حكم الطوائف إلى الفوضى والجوع 

2021/07/22 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في السنوات الماضية التي أحكم فيها حزب الله قبضته على السلطة بتحالفه مع رئاسة الجمهورية، تعمقت أزمات لبنان"

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