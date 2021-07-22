تسريح مدير حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بسبب

2021/07/22 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنحى مدير حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، كنتارو كوباياشي، عن منصبه، بعد انتشار تقارير صحفية بشأن تعليقات كان قد أدلى بها سابقا حول الهولوكوست، بحسب ما نقلت رويترز، الخميس.

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