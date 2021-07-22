قطع من السجاد تغطي الحقول في تركيا..ما سرها؟

2021/07/22 | 07:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومع قدوم موسم الصيف كل عام، تغطى حقول منطقة "دوشاما ألتي" جنوب غرب تركيا بآلاف السجادات الزاهية لتشكل مشهدا مدهشاً يجذب عشاق التصوير، ومحبي اقتناء السجاد اليدوي.ووثقت صاحبة مدونة "Travelling Lens Photo"،لانيل رشيد، هذا التقليد في عام 2019.

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