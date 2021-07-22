هل تريد برنامج لياقة يمكنك الالتزام به على المدى الطويل؟ إليك بعض النصائح لإتباع الخطة المثالية لجسمك

2021/07/22 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصي الهيئات الصحية بممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، في الأسبوع.لكن تحديد البرنامج الأفضل لك يتطلب بعض التخطيط.إليك بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند إنشاء خطة للياقة البدنية

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