واشنطن تخطط لتلقيح الأطفال ضد كورونا قبل نهاية آب المقبل

2021/07/22 | 08:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما في الولايات المتحدة قد يكونون مؤهلين للحصول على اللقاح المضاد لكورونا في نهاية آب المقبل.

وقال بايدن في تصريح صحفي إن "الأطفال دون سن 12 عاما قد يكونون مؤهلين للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية آب أو بداية ايلول".

ووجه نداء للأمريكيين المشككين باللقاحات، داعيا إياهم لتلقي اللقاح.

وكان خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فوتشي أكد أن "طفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، سببت أكثر من 80% من إصابات الفيروس الجديدة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "اللقاحات ما زالت فعالة في مواجهة هذه الطفرة".

المصدر: رويترز

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