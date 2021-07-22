بعد ثبوت ضعفها.. الصين تفكر في جرعة

2021/07/22 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "صوت أميركا" أن الصين تفكر في استخدام لقاح أجنبي كجرعة معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاحات صينية مثل سينوفارم وسينوفاك.

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