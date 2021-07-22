هذا ما يفعله الإفراط في تناول المضادات الحيوية للجسم

2021/07/22 | 08:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذهب الكثير من الناس إلى الأطباء للحصول على المضادات الحيوية عندما يصيبهم المرض.لكن في بعض الحالات، قد يكون تناول العديد من المضادات الحيوية ضارًا لك ويتركك عرضة للبكتيريا القوية.فيما يلي بعض الخطوات البسيطة لحماية نفسك من المقاومة التي قد يطورها جسمك ضد المضادات الحيوية

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