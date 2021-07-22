العراق: جولة الحوار الرابعة مع واشنطن ستكون الأخيرة

2021/07/22 | 08:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وأضح الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن "لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات بين البلدين ومن بينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أميركية في العراق".

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كما، أضاف، أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي من كافة الأراضي العراقية"، مشيراً إلى، أن "الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية كما يقول ويصرح البعض".

"المعسكرات عراقية وليست أميركية"

وبيّن حسين، أن "الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، لافتاً إلى أن "الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي".

يشار إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى، الإثنين الماضي، الى العاصمة الاميركية واشنطن تمهيداً لموعد الحوار الاستراتيجي المرحلة الرابعة للتباحث في قضايا الانسحاب الاميركي من العراق.

وكانت جولة الحوار الثالثة اختتمت في أيريل/نيسان الماضي، ووصفها الجانبان حينها بالناجحة جداً، فيما انطلقت أول جولة للحوار الاستراتيجي في يونيو /حزيران 2020.

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