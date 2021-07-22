دراسة: المضادات الحيوية قد تساعد في علاج سرطان الجلد

2021/07/22 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لبعض المضادات الحيوية أن تكون فاعلة في علاج سرطان الجلد.

درس الباحثون في الجامعة الكاثوليكية في لوفين، بلجيكا، تأثير المضادات الحيوية على الأورام البشرية المزروعة في الفئران.



ونشروا نتائجهم في مجلة Journal of Experimental Medicine.

ركز العلماء على المضادات الحيوية التي تستهدف الميتوكوندريا في الخلايا السرطانية.



مع تقدم السرطان، يمكن لبعض خلايا الورم الميلانيني الهروب من العلاج والتوقف عن التكاثر للاختباء من جهاز المناعة.



نتيجة لذلك، قد يتشكل ورم جديد.



ومع ذلك، من أجل البقاء على قيد الحياة، تحتاج الخلايا السرطانية إلى الميتوكوندريا، والتي تكون عرضة لفئة معينة من المضادات الحيوية.

قام الباحثون بزرع أورام تم الحصول عليها من المرضى في الفئران، والتي عولجت بعد ذلك بالمضادات الحيوية.



كان إما علاجًا واحدًا، أو بالاشتراك مع أدوية سرطان الجلد.

سرعان ما قتلت المضادات الحيوية الكثير من الخلايا السرطانية.



يمكن استخدامها لكسب الوقت حتى يعمل العلاج المناعي.



وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه بالنسبة للأورام التي لم تعد تستجيب للعلاج الموجه، فإن المضادات الحيوية تطيل العمر، وحتى أنه في بعض الحالات، شفيت الفئران.

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