"زلة لسان" كادت تسبب بحادث اصطدام بين طائرتين بفرنسا..كيف؟

2021/07/22 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن "زلة لسان" من قبل مراقبة الحركة الجوية في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس تسببت في جعل طائرتين على بعد 300 قدم تقتربان من الاصطدام ببعضهما البعض في يوليو/ تموز العام الماضي.

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