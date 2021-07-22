انخفاض اضافي جديد باسعار النفط العالمي

2021/07/22 | 08:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ومع تزايد الإصابات بكوفيد -19 مما يهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسبها من الجلسة السابقة وسط توقعات بأن الإمدادات سوف تستمر قليلة حتى نهاية العام.

ونزل خام برنت 40 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 71.81 دولارا للبرميل في الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 69.94 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA: “التقلب في الطاقة ما يزال مرتفعًا حيث يتصارع التجار مع ضعف الطلب على المدى القصير بسبب مخاوف متغيرة دلتا والتوقعات بأن عجز النفط الخام سيستمر حتى نهاية العام”.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو.

ومع ذلك، فإن البنزين ونواتج التقطير سجلت مخزونات سحوبات قدرها 121000 برميل و 1.3 مليون برميل على التوالي ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي.

قال محللون من سيتي إنه مع عدم احتمال وصول أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إلى السوق قريبًا وتأجيل المفاوضات الإيرانية ، فإن الخطر الأكثر أهمية على أساسيات السوق لا يزال هو تدهور الطلب بسبب قيود الفيروس الجديدة.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اتفاق أوبك + لتعزيز الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر.

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