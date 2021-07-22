في سبيل صياغة الموقف السليم من الملف النووي الإيراني - حسن خليل غريب

2021/07/22 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب هل يتململ قطار النظام العربي الرسمي؟لأنه في طريقة صياغة القرار حول الملف النووي الإيراني يتحدَّد مصير الوطن العربي فيما بعده، سلباً أو إيجاباً.



على العرب، بشتى أشكال مؤسساتهم الشعبية والرسمية، أن تنصَّب جهودهم على المشاركة في صياغته حتى لا يحمل ألغاماً تتفجَّر تباعاً في المستقبل.



ولقد خصَّصنا هذا المقال لمخاطبة النظام العربي الرسمي كي لا يكون على هامش المفاوضات، وذلك لسبب وليس غيره، هو في أنه ......





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