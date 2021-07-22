قراءة في خطاب - الفوز- - منذر خدام

2021/07/22 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_خدام وأخيرا اجريت الانتخابات الرئاسية السورية، وكما كان مؤكدا فقد فاز بها الرئيس السوري لولاية من سبع سنوات هي الرابعة له على التوالي.



وبغض النظر عن صحة الأرقام التي اعلنت عن عدد المشاركين فيها، وعن عدد الأصوات التي حاذها كل من المرشحين الثلاثة، فالرقم في سورية لا يعدو كونه وجهة نظر، فقد بدأت مرحلة "جديدة" راهن عليها كثيرون(لسنا منهم) أن تكون فاتحة للحل السياسي، وتفتح بابا للم شمل السوريين، أو على الأ ......





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