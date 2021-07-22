خيبة أمل بين الأمهات.. لا مكان للمرضعات في أولمبياد طوكيو

2021/07/22 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن عدم جمع بين الاعتناء بالأطفال الرضع والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد أثار استياء وانزعاج بعض اللاعبات، كما حدث مع السباحة الإسبانية، أونا كاربونيل.

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