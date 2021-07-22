أنشيلوتي يرحب بالقادم الجديد

2021/07/22 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بدت على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بصفقة النمساوي ديفيد ألابا، الوافد الجديد للميرنجي هذا الصيف.

وقدم ريال مدريد صفقته الصيفية الوحيدة ديفيد ألابا، أمام وسائل الإعلام في فالديبيباس، بعدما وقع رسميا على عقد لمدة 5 مواسم.

ونشر أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة له رفقة ديفيد ألابا ومارسيلو للترحيب بالوافد النمساوي الجديد، وكتب عليها: "لم الشمل العظيم، مرحبا بك في منزلك الجديد، هلا مدريد".

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

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