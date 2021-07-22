وفد من فرع نقابة الصحفيين في ميسان يزور قائد الشرطة المحافظة ويبحث معه سبل تطوير التعاون

2021/07/22 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / زار وفد من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ميسان برئاسة رئيس الفرع سمير السعد ، قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء "حسن هاشم راضي السراي " في مكتب الاخير .الزيارة جاءت لتقديم التهاني بمناسبة تسنمه منصب قائد شرطة ميسان و بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين بالشكل الذي يخدم المحافظة وامن المواطن .وقدم قائد الشرطة شكره و تقديره للوفد ، لجهود النقابة والاسرة الصحفية في ميسان في ايصال الحقائق ودعم عمل وواجبات الاجهزة الامنية التي تحافظ على سلامة وارواح المواطنين .واتفق الطرفان على التواصل وبذل المزيد من الجهود لدعم الاجهزة الامنية في حماية المحافظة وعمل الصحفيين وفق قانون حرية التعبير وحماية الصحفيين مع التاكيد على الجانب المهني و الحيادي في نقل الاحداث ./ انتهى

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