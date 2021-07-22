2021/07/22 | 09:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 4 مليون وفاة..قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 191.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 191.951.455، وإجمالي الوفيات 4.126.444.[…]

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