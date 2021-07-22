وزير خارجية عبدالمهدي يعلق على زيارة الكاظمي المرتقبة إلى واشنطن

2021/07/22 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكد وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم، الخميس، أهمية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

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وقال الحكيم في تغريدة تابعها "ناس"، (22 تموز 2021)، إن "متابعة المفاوضات الدورية على مستوى عال مع الجانب الأميركي مهمة وضرورية وخاصة بعد التغير الذي حصل في البيت الابيض والنهج الجديد في سياسة أميركا تجاه العراق ودول المنطقة".

وأضاف، "لابد من المصارحة وتركيز المفاوضات على استقرار العراق امنينا واقتصاديا وماليا".

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، فيما أشار إلى أنها ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي.

وقال حسين في تصريح، إن "جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة"، مبيناً أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي".

وأضاف، "ليست هناك قواعد أميركيةفي العراق"، لافتاً إلى أن "الأميركيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية".

وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، موضحاً أن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأميركية".

ورجح وزير الخارجية، "عودة العراق وأميركا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار"، مؤكداً أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً ونحتاج إلى دعم استخباري أميركي".

وبيّن أن "الحوار الستراتيجي بين العراق وأميركا سيتطرق إلى مجالات مختلفة"، مؤكدا أن "الحوارات مع الولايات المتحدة في المستقبل ستكون مختلفة".

ولفت إلى أن "آلاف القطع الأثرية المهرّبة ستُعاد من واشنطن إلى العراق، وأن هناك تعاونا واضحا مع الولايات المتحدة الأميركية لإعادة الآثار المهربة".

وتابع أن "الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة".

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