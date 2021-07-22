2021/07/22 | 09:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين ترفض مقترح الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترفض مقترح الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترفض مقترح الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).