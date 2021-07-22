2021/07/22 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 191.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 191.951.455، وإجمالي الوفيات 4.126.444.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ609861 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.226.776.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ545604 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.473.954.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 418480، وإجمالي إصابات 31.216.337.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237207 وإجمالي إصابات 2.693.495.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).