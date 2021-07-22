بايدن يمازح مذيع CNN حول موقف حصل معه في البيت الأبيض

2021/07/22 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن ممازحًا مذيع CNN دون ليمون حول كيفية تأقلمه مع الحياة داخل أروقة البيت الأبيض، كما تطرق لموقف حدث معه عند سماعه أغنية "Hail to the Chief" لأول مرة.

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