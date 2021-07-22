أزمة الاشتراكية وتجديد الماركسية - إرنست ماندل

2021/07/22 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إرنست_ماندل إرنست ماندل (1923-1995): أزمة الاشتراكية وتجديد الماركسيةقبل 26 سنة غادرنا الرفيق ارنست ماندل (1923-1995) بعد حياة كرسها لقضية تحرر الطبقة العامة وعامة المضطهدين.



تمكينا للجيل الراهن من الافادة من الرصيد الفكري لهذا المناضل الماركسي النموذجي، المستند على ممارسة يومية داخل الحركة العمالية الثورية، ننشر إحاطة بإسهامه كتبها الرفيق الألماني مانويل كيلنر، مع نص لماندل ذاته.



وقد سبق لموقع ال ......





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