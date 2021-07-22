الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على متسللين اثنين عبر الحدود اللبنانية

2021/07/22 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتقال شخصين "تسللا إلى داخل إسرائيل" من الحدود اللبنانية وذلك بعد مطاردة استمرت ساعات.

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