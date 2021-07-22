مسافر إندونيسي يرتدي النقاب ليصعد على متن طائرة..ومضيفة تفضح أمره

2021/07/22 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه رجل إندونيسي تهمة الاعتقال بعد أن تنكر في هيئة زوجته من أجل ركوب طائرة.

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