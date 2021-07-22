رئيس وزراء الإثيوبي يعلق على الملء الثاني لسد النهضة

2021/07/22 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤدي لأي ضرر على دولتي المصب، مصر والسودان.

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