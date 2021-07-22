الكشف عن أجواء العراق في الشتاء المقبل.. هل سيتأثر بموسم الفيضانات الأوروبية؟

2021/07/22 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لفصل الشتاء المقبل، فيما علقت على إمكانية تأثر العراق بفيضانات أوروبا.

وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري أن “العراق بمأمن من الفيضانات التي تشهدها أوروبا نتيجة التغير المناخي بحكم موقعه الجغرافي وتمتعه بأجواء حارة وعلى وجه الخصوص الشهر الحالي”.

وتوقع الجابري أن “يشهد فصل الشتاء القادم أمطارا بين المتوسطة الى الغزيرة في المناطق الشمالية والشرقية المحاذية للحدود العراقية الايرانية”.

يذكر أن عددا من الدول الاوروبية تشهد فيضانات أدت الى مصرع واصابة العديد من المواطنين اضافة الى إلحاق خسائر مادية كبيرة.

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