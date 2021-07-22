المتحدث بأسم التربية: الامتحانات حضورية

2021/07/22 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة التربية ان الامتحانات الوزارية للطلبة ستكون حضورية ووفق موعدها المقرر مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية.وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي ان “العملية التعليمية باتت مربكة وقد لا تصل المعلومة بشكل جيد لاسيما وان التعليم الالكتروني تجربة جديدة على العراق ورغم ان وزارة التربية تعمل على تطوير هذا …

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