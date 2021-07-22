هل التطور يحتاج إلى فكر مسبق؟ - محمد زكريا توفيق

2021/07/22 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق نظرية التطور يمكن أن نقسمها إلى جزئين.



الجزء الأول يقول إن كل الأحياء على هذا الكوكب تربطها صلة قرابة.



كلنا أقارب، أهل وحبايب.



كل نوع من هذه الأحياء، جاء من سلالة كائنات سابقة، يمكن أن تكون قد انقرضت منذ مدة، وأصبحت الآن في خبر كان.الجزء الآخر من نظرية التطور، يبين كيفية تغير الأنواع مع الزمن، حتى تستطيع المواءمة مع البيئة ومواصلة الحياة.



هذه المواءمة تستخدم أسلوب أو مبدأ "البقاء للأصلح".< ......





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