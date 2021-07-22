النقل تنتشل كابلاً منقطعاً للكهرباء يغذي محطات تصفية المياه جنوب البصرة

2021/07/22 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

انتشلت فرق الإنقاذ البحري في وزارة النقل التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، كابلاً للكهرباء انقطع في اعماق قناة شط العرب المسؤول عن تغذية محطات تصفية المياه جنوب المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) أن "فرق الإنقاذ البحري في وزارة النقل التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، انتشلت اليوم الخميس، كابلاً للكهرباء انقطع في اعماق قناة شط العرب في الجهة المقابلة لمعمل الاسمدة المسؤول عن تغذية محطات تصفية المياه جنوب المحافظة".

وبحسب البيان، قال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي إنه "حسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي بضرورة إسناد دوائر الدولة كافة ،لتقديم خدماتها للمواطنين، تمكنت ملاكات قسم الإنقاذ البحري من انتشال كابل للكهرباء كان مقطوعاً بمياه شط العرب".

ولفت الى ان "غواصي قسم الانقاذ رفعوا ذلك الكابل بمعدات وآليات القسم الى سطح إحدى الجنائب التابعة للشركة تمهيداً لإصلاحه".

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