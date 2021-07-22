2021/07/22 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت نيودلهي أمس، أنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود"، المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه على 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد-19.

وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان: إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطار العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.

وينتج مرض "الفطار العفني" المعروف باسم الفطر الأسود، عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).