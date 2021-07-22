ديالى تعلن الموقف الوبائي الاخير لإصابات كورونا

2021/07/22 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىسجلت الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الخميس، 288 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم) إنه "تم فحص 1270 مسحة جديدة، حيث بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم 288 مسحة"، لافتاً الى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الطبية والصحية".واضاف أن "الكوادر الصحية بالمحافظة سجلت حالة وفاة جديدة اليوم ليصبح إجمالي الوفيات 342 وفاة، فضلاً عن تسجيلها 247 حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 57484 حالة اي بنسبة 96٪ من الحالات الكلي".وتابع أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 59964 حالة في عموم المحافظة".

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