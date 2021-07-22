تصادم طائرتين بمطار دبي .. دون اصابات

2021/07/22 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وقع حادث اصطدام، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب من شركة الطيران/فلاي دبي/ وشركة طيران /الخليج/ على ممر بمطار دبي الدولي.وبحسب وكالة / أسوشيتد برس/ فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.بدورها، أكدت طيران / الخليج/الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام بطائرة إحدى الناقلات الجوية.وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية./انتهى3

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