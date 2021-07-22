بكرة القدم الاولمبية.. نساء السويد يحققن مفاجاة كبيرة بالفوز على بطلة الاولمبياد 4 مرات

2021/07/22 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز منتخب السويد للسيدات بكرة القدم على الولايات المتحدة امس بثلاثة أهداف دون رد ببداية مشواره ببطولة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020.وفرضت السويد المصنفة الخامسة ضغطاً منذ البداية على أمريكا بطلة الأولمبياد أربع مرات لتنهي سلسلة خالية من الهزائم منذ 2019 أمام مدرجات خالية في ملعب طوكيو الذي يتسع لـ 48 ألف شخص.وفشلت أمريكا في الثأر من السويد التي أطاحت ببطلة العالم أربع مرات من دور الثمانية في أولمبياد 2016 بركلات الترجيح في أسوأ نتيجة بتاريخها الأولمبي بعد أن وصلت للنهائي في كل نسخة منذ دخول كرة القدم للسيدات جدول الألعاب في 1996.ويعد المنتخب الأمريكي الأفضل في تاريخ المسابقة الأولمبية، مع أربعة ألقاب في 1996، و2004، و2008، و2012، مقابل لقب لكل من ألمانيا (2016)، والنرويج (2000).وتلعب أمريكا ضد نيوزيلندا في المباراة القادمة بينما تلتقي السويد مع أستراليا السبت المقبل.وفي المجموعة السادسة، اكتسحت البرازيل الصين بخماسية نظيفة، وتلعب لاحقا زامبيا مع هولندا في المجموعة نفسها.وفي المجموعة الخامسة، فازت بريطانيا على تشيلي 2-0، فيما تلعب اليابان المضيفة مع كندا لاحقا.وتمت تسمية المجموعات بالخامسة والسادسة والسابعة، لعدم الخلط مع المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمسابقة الرجال./انتهى3

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