الأنواء تتوقع أجواء الشتاء المقبل في العراق

2021/07/22 | 10:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لفصل الشتاء المقبل، فيما علقت على إمكانية تأثر العراق بفيضانات أوروبا.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحفي، أن “العراق بمأمن من الفيضانات التي تشهدها أوروبا نتيجة التغير المناخي بحكم موقعه الجغرافي وتمتعه بأجواء حارة وعلى وجه الخصوص الشهر الحالي”.وتوقع الجابري أن […]

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