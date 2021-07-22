القبض على 8 مطلوبين في البصرة

2021/07/22 | 10:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على 8 مطلوبين في محافظة البصرة يوم امس الاربعاء.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان لها في وقت متأخر من ليل الاربعاء، "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة تستمر بعمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ٨ مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية، أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة واثنين آخرين حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة".

واضافت أن "القوات الأمنية ضبطت ٦ بنادق كلاشنكوف ورشاشة متوسطة بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة".

وتابعت "كما تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخبارية من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بتجارة المخدرات في مركز محافظة البصرة بينهم امرأة تقوم بترويج للمواد المخدرة".

PUKmedia

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