2021/07/22 | 10:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن انتشال كابل كهربائي منقطع يغذي محطات تصفية المياه جنوب البصرة من اعماق قناة شط العرب.وأوضح بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الإنقاذ البحري في وزارة النقل التابعة للشركة العامة لموانئ العراق انتشلت كابلاً للكهرباء انقطع في اعماق قناة شط العرب في الجهة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في البصرة..



انتشال كابل كهربائي منقطع يغذي محطات تصفية المياه first appeared on النور نيوز.

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